Diskriminierung von Übergewichtigen Cuxhavener Hotelbesitzerin rechtfertigt sich

Ein Hotelgast von knapp 130 Kilogramm Körpergewicht äußert im Video sein Verständnis dafür, dass die Einrichtung geschützt werden müsse. Beim Probesitzen auf einem der fragilen Hocker sagt er allerdings: „Ich persönlich empfinde die Stühle doch ein bisschen als diskriminierend.“ Menschen seiner Körperfülle würden hier keinen Platz finden, sagt er – und wenn doch, dann stets mit dem Hintergedanken, dass der Stuhl jeden Moment zusammenbreche.

So reagiert die Hotelbesitzerin

Die Besitzerin des Cuxhavener Hotels zeigt sich ihrerseits besorgt darüber, dass die Einrichtung von einer übergewichtigen Person leicht beschädigt werden könnte – „die sitzt da mit einer Pobacke drauf und der Stuhl hält das auch nicht lange aus“, so Hargesheimer in einem Interview.

Gleichzeitig macht sie deutlich, welche Gäste sie in ihrem Hotel willkommen heißt: „Ich finde es persönlich diskriminierend, dass ich so einen Anblick ertragen muss, ehrlich gesagt“, so die Hotelbesitzerin weiter. „Ich weiß, wenn ich dick bin, dass da was nicht stimmt.“