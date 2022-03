Dirty Race in Murr Bruder-Sieg beim sauberen Rennen

Fast zwei Jahrzehnte war man immer am letzten Januar-Samstag in Murr teils wilde Bilder gewohnt: bis zur Unkenntlichkeit verschmierte Gesichter, auf Schnee oder Matsch wegrutschende Radfahrer – das Dirty Race machte seinem Namen stets alle Ehre. Bei der 20. Auflage am Samstag gab es nun aber „das wärmste und sauberste Dirty Race, das wir je hatten“, wie es Organisationschef Achim Seiter auf den Punkt brachte. Durch die coronabedingte Verschiebung des Cross-Duathlons in den März war es mehr ein „Clean Race“ als die gewohnte Schlammschlacht. „Aber auch das hat was. Ich würde sagen, es war anders, aber anders schön. Es ist zum Beispiel jetzt viel länger hell. Wenn die Helfer jetzt alles abgebaut haben, können sie noch bei Tageslicht zusammensitzen und was trinken“, so Seiter, der aber gleich hinterherschob: „Nächstes Jahr planen wir das Dirty Race wieder im Januar! Da hat es noch mal einen besonderen Charakter.“