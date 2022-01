Dirk Nowitzki in der NBA Emotionale Ehrung in Dallas – diese Bilder gehen unter die Haut

Frankfurt am Main - Dirk Nowitzki drückte seine drei Kinder und seine Frau Jessica fest an sich. Mit Tränen in den Augen blickte er auf das überdimensionale Trikot an der Hallendecke. Die legendäre Nummer 41 hat in einer emotionalen Nacht in Dallas ihren Ehrenplatz bekommen, Nowitzkis Mavericks feierten ein letztes Mal die einzigartige Karriere des deutschen Basketball-Weltstars.