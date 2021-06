Direktbank ING Negativzinsen für Kunden schon ab 50.000 Euro

Lesen Sie auch aus unserem Plus-Archiv: Minuszinsen auf jeden zehnten Spar-Euro

BW-Bank verschärft ebenfalls Konditionen

ING tut es mit der Erhebung von Negativzinsen anderen Instituten wie der BW-Bank gleich. Die Tochter der Landesbank Baden-Württemberg weitet wie berichtet die Erhebung von Negativzinsen auf eine größere Zahl an Bestandskunden aus. Entgegen der ursprünglichen Ankündigung, nur Bestandskunden mit rund einer Million an Einlagen mit Minuszinsen zu belangen, werden diese nun auch anderen Kontoinhabern angedroht. Kunden wurde Ende Mai ein Schreiben zugeschickt, in dem die Bank zur Unterzeichnung einer „Vereinbarung über Verwahrentgelte“ aufgefordert. Fällig würden die Minuszinsen in Höhe von 0,5 Prozent per annum ab einem Guthaben von 100 000 Euro auf dem Girokonto. Die BW-Bank hatte im Februar Negativzinsen für Neukunden mit Guthaben über 100 000 Euro eingeführt. Gleichzeitig kündigte sie an, Bestandskunden mit Einlagen von insgesamt einer Million Euro individuell zu kontaktieren. Sofern diese nicht bereit seien, Gelder in andere Anlageformen umzuschichten, drohten auch ihnen Minuszinsen ab dem 100 001 Euro. Die BW-Bank spreche „ausgewählte Bestandskunden mit hohen Barvermögen in den nächsten Monaten aktiv auf alternative Anlagelösungen beziehungsweise eine individuelle Regelung zum Verwahrentgelt an“, wie die Bank Anfang Juni auf Anfrage sagte. Der Freibetrag von 100 000 Euro bleibe unverändert. Die Volksbank Stuttgart nimmt ebenfalls Negativzinsen von Neukunden.

Ausweichen wird schwieriger

Viele Banken und Sparkassen verlangen von Neukunden schon Minuszinsen auf Guthaben von 50 000 Euro oder weniger. Bei der Postbank beispielsweise gilt diese Grenze für alle seit 21. Juni eröffneten Girokonten, für neue Tagesgeldkonten wurde der Freibetrag sogar auf 25 000 Euro beschränkt. Auch bei der Commerzbank müssen Neukunden ab August oberhalb eines Freibetrags von 50 000 Euro Minuszinsen berappen.

Verbraucherschützer wollen Zulässigkeit klären lassen

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) will gerichtlich klären lassen, ob Negativzinsen zulässig sind. In der Vergangenheit gab es dazu verschiedene Urteile. Mit Klagen gegen fünf nicht genannte Banken will der VZBV nun eine „grundsätzliche Klärung“ herbeiführen. Die Verbraucherschützer argumentieren unter anderem, dass auf viele Girokonten bereits eine Kontogebühr fällig wird.