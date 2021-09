Diplomatische Krise Außenministertreffen mit USA und Frankreich geplatzt

Ärger in Beilstein

Ballermann in den Weinbergen?

Immer öfter vergnügen sich Feierende am Wartkopf und am Fohlenkopf in Beilstein. Was am nächsten Morgen davon zurückbleibt, sind Müll, Verwüstung und jede Menge Ärger bei den Anwohnern.