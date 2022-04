Diplomatie Über den Nordpol nach Berlin: Scholz macht Bogen um Russland

In Japan hielt sich Scholz dann nur etwas mehr als 20 Stunden auf - weniger als die gesamte Flugzeit. Er traf Ministerpräsident Fumio Kishida, nahm an einer Wirtschaftskonferenz teil und besuchte am Freitagmorgen zum Abschluss eine Wasserstoffanlage. Es war erst seine zweite Fernreise als Kanzler nach einem Besuch Washington im Februar.

Für den langen Flug machte sich Scholz übrigens wieder mal locker: Er trug Jeans und Pullover, so wie auf seinem ersten Langstreckenflug nach Washington. Damals handelte er sich damit viel Stilkritik ein, weil der Pullover mindestens eine Nummer zu groß zu sein schien. Dieser Pulli saß er deutlich besser - und Scholz trug noch ein Hemd darunter.