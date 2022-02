Diplomatie Scholz reist zu Antrittsbesuch in die USA - Treffen mit Biden

Absage an Waffenlieferungen in die Ukraine

Gleichzeitig erteilte Scholz Waffenlieferungen an die Ukraine eine klare Absage, was ihm nun von der Ukraine und östlichen Nato-Bündnispartnern übel genommen wird. Aber auch in den USA gibt es Kritik daran. Der republikanische US-Senator Jim Risch sagte der Deutschen Presse-Agentur in Washington, Deutschland solle "seine Haltung überdenken".