Diplomatie Pekings Verständnis für Putin bröckelt

Kanzler Scholz besucht Peking

Wenn Olaf Scholz am 4. November zu seinem ersten Besuch als Kanzler in Peking erwartet wird, wird der Ukraine-Krieg eine wichtige Rolle spielen. Aber auch die forsche Außenpolitik Chinas, die mit ihrem propagierten "Kampfgeist" zunehmend auf Gegenwind stößt. Das erste Treffen von Außenministerin Annalena Baerbock mit ihrem chinesischen Kollegen Wang Yi im September bei der UN-Generalversammlung in New York sei "nicht gut gelaufen", verrieten informierte Kreise unter Hinweis auf die Differenzen.