Diplomatie Netanjahu soll zum ersten Mal in die Emirate reisen

Dort werde er Kronprinz Mohammed bin Sajid al-Nahjan treffen, meldeten israelische Medien übereinstimmend. Es wäre der erste offizielle Besuch eines israelischen Regierungschefs in dem Golfstaat überhaupt. Netanjahu macht die Reise mitten im Wahlkampf. In knapp zwei Wochen wird in Israel ein neues Parlament gewählt. Der 71-Jährige will erneut Regierungschef werden.