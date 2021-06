Diplomatie Auschwitz Komitee sieht Steinmeiers Polen-Reise als Signal

In einem Gastbeitrag für die "Rheinische Post" sprach sich Außenminister Heiko Maas für eine Neubelebung der deutsch-polnischen Beziehungen aus. "Gerade wir Deutschen sollten diese Perspektive unseres Nachbarn nicht aus dem Auge verlieren. Das gilt für diejenigen, die Polen aufgrund der Defizite in Sachen Rechtsstaat oder Pressefreiheit am liebsten abschreiben würden. Das gilt aber auch für die Vertreter eines europäischen Hurra-Föderalismus, der Europa absehbar erneut in Ost und West spalten würde", schreibt Maas.

Das Jubiläum sollte vielmehr genutzt werden, um gemeinsam mit Polen nach vorne zu schauen. "Dann werden wir sehen: Polnische und deutsche Interessen liegen oft näher beieinander, als wir denken", so Maas. Außerdem solle Europa "glaubwürdig eintreten" für seine Werte in der Welt. "Und wir wollen kein „Europa der zwei Geschwindigkeiten“, das Polen und andere Länder Mittel- und Osteuropas absehbar zu Mitgliedern zweiter Klasse degradieren würde." Dazu müssten aber gemeinsame Vorschläge gemacht werden, wir die EU weiterentwickelt und gestärkt werden könne. "Kurz gesagt: Wir müssen neue Brücken bauen zwischen Deutschland und Polen, zwischen West und Ost in Europa – heute genauso wie vor 30 Jahren."

