„Dinner for one“ Der Silvesterklassiker als Original und Parodie

München/Hamburg - Eine aktuelle Umfrage der Universität der Bundeswehr in München macht deutlich: Für fast jeden dritten Befragten ist der TV-Sketch „Dinner for one“ eine Silvestertradition. 2021 gibt es am 31. Dezember und 1. Januar etwa 20 Ausstrahlungen – in unterschiedlichen Versionen. Das NDR-Fernsehen zeigt vier Mal am 31.12. die traditionelle Fassung „Dinner for one oder Der 90. Geburtstag“ (15.40 Uhr, 17.40 Uhr, 19.40 Uhr, 23.35 Uhr), das Erste sendet sie um 16.45 Uhr. Zudem wird der Sketch noch öfter nach Mitternacht gesendet (00.05 Uhr im BR, 03.45 Uhr im RBB, 05.10 Uhr in der ARD). Neu in diesem Jahr ist bei ProSieben eine Version mit Joko und Klaas (20.15 Uhr).