Digitalisierung in Steinheim Digitalisierungsschub für alle Schulen

Steinheim - Gerade jetzt, in der Corona-Krise, hat sich nochmals überdeutlich gezeigt, dass sich viele Schulen im Land in Sachen Digitalisierung eher auf bescheidenem Niveau durchwursteln müssen. Teilweise erhebliche Defizite gibt es in der Hinsicht auch an den Steinheimer Bildungsstätten. Um dieses Manko zu beheben, steuert die Stadt nun im großen Stil gegen. Schon bis Sommer 2021 sollen alle Schulen, auch die in Kleinbottwar und Höpfigheim, technisch auf den neuesten Stand gebracht werden.