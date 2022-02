Digitales Marbach Im Rathaus geht nun vieles online

Leitsystem für Parkplatz

Auch die Stadt selbst hat noch einige Projekte für die kommenden Jahre auf der Agenda. Zurückgestellt wurde beispielsweise vorerst ein digitales Parkleitsystem für den Kelterplatz. Das hätte Autofahrern angezeigt, wie viele Stellflächen dort frei sind. Wäre die Anlage voll belegt, wüsste der Mann oder die Frau am Steuer: Hier brauche ich es gar nicht erst versuchen – und unnötiger Verkehr in der Innenstadt würde vermieden.

Stadt denkt über Social-Media-Auftritt nach

Ferner macht sich die Stadt Gedanken darüber, ob in Zukunft soziale Kanäle wie Instagram bespielt werden sollten und könnten. „Wir arbeiten an einem Konzept, wie wir uns intern aufstellen müssen, damit die Stadt in den sozialen Medien eine gewisse Präsenz zeigen kann“, sagte Hauptamtsleiter Jürgen Sack. Dabei denke man an einen eigenen Kanal. Dafür brauche man aber zunächst die Akzeptanz in den einzelnen Ämtern und dann auch die entsprechenden zeitlichen Ressourcen. „Solche Kanäle leben davon, dass sie auch regelmäßig bespielt werden“, erklärte Sack.

Unterschiedliche Bewertungen

Die Räte erkannten unterm Strich das Bemühen der Verwaltung an, sich zuletzt verstärkt um die Digitalisierung gekümmert zu haben. „Ich bin hochgradig zufrieden, was da alles passiert ist“, reagierte Barbara Eßlinger von den Grünen geradezu euphorisch.

Heike Breitenbücher (CDU) und Michael Herzog (Freie Wähler) beurteilten die Fortschritte etwas reservierter und gaben zu bedenken, dass vieles wie die Online-Terminreservierung in anderen Branchen längst Standard sei und sich nun auch gezeigt habe, welchen Nachholbedarf die öffentliche Verwaltung hatte.