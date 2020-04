Digitales Leserforum der Marbacher Zeitung Von der Klopapier-Challenge und eigenen Reimen . . .

Viel zu lachen hatten die zwei Bewerber, beide übrigens Fußballer, auch bei der zweiten Aktion des Abends – vor allem über sich selbst. Denn bei der Klopapier-Challenge, die aktuell durchs Internet geistert und an der sich auch zahlreiche Promis und Profisportler beteiligen, hatten am Ende ebenfalls beide noch Luft nach oben. So viele Kontakte wie möglich beim Jonglieren/Kicken mit Klopapier zu schaffen, war die Aufgabe – die schnell beendet war. Denn während Marcus Kohler die Rolle gerade einmal siebenmal in der Luft behalten konnte, war bei Robin Reindl schon nach viermal Schluss. Trotz dreier Versuche. „Ich habe zwei linke Füße“, hatte er aber zu Beginn gleich angekündigt. Spaß machte es ihm dennoch, wie man sehen konnte. Und als Dank zum Mitmachen gab es in diesen Zeiten sogar „pures Gold“ – die Rolle Klopapier durften beide Kandidaten behalten.