Digitaler Yoga-Kurs aus Beilstein Der Fokus liegt auf Körper und Atem

Astrid Hintze, die weiß, dass die Zentrierung des Geistes mit geeigneten körperlichen Übungen, gerade in Krisenzeiten von Vorteil sein kann, hat deshalb kurzerhand die Online-Plattform Zoom ins Spiel gebracht. Seit dem 20. März bietet sie kostenlos – jedoch mit der Möglichkeit zu spenden – einen Yogakurs für all diejenigen an, „die Lust haben, sich abends einzuklinken“. Täglich ab 19 Uhr findet der Unterricht nun 40 Tage lang über den Bildschirm zuhause statt. „Da im Moment viele Menschen daheim sind, biete ich das Angebot auf diesem Weg an“, sagt Hintze, die den Teilnehmenden per App den Zugang ermöglicht. Die 40-Tage-Übungseinheiten aber sind für die Beilsteinerin keineswegs neu. Analog zum 40 Tage Fasten-Gedanken, hat Hintze mit weiteren Yogalehrern bereits seit zehn Jahren religionsübergreifende 40-Tage-Projekte im Angebot. Meist zwischen den Pfingst- und den Sommerferien. „Es ist bekannt, dass sich Gewohnheiten nach etwa 40 Tagen sowohl antrainieren, als auch ändern lassen“, so die Yogalehrerin, die diese Möglichkeit nun etwas früher im Jahr ansetzt. „Weil wir es als Gemeinschaft gerade einfach gut brauchen können.“