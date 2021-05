Digitaler Supermarkt Rewe testet automatischen Check Out

Dabei ist die Idee nicht neu: Wer in einen solchen Supermarkt der Zukunft gehen möchte, meldet sich per App im Laden an und kann sich wie üblich seine Artikel aus den Regalen nehmen. Dabei wird der Kunde allerdings von Kameras und Sensoren erfasst. Diese scannen, wer welches Produkt aus dem Regal nimmt. So entfällt das Kassieren am Schluss und man kann den Laden einfach wieder verlassen. Die Rechnung kommt per App oder Mail.