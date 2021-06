Stuttgart - Seit anderthalb Wochen gibt es den digitalen Impfpass. Der Nachweis soll vor allem das Reisen und den Besuch in gastronomischen Einrichtungen erleichtern. Nun gibt es in Österreich ein neues Tool, das es ermöglicht, den Impfpass auf seinem Smartphone in den Wallet-Apps der jeweiligen Betriebssysteme Android oder Apple zu speichern.