Digital oder zurück auf Anfang? Diskussion um Sirenen nach Alarmtag

Marbach - Bei einem Terroranschlag, einem verheerenden Unwetter oder anderen Katastrophen soll die Bevölkerung so schnell wie möglich in Habachtstellung gebracht werden. Die Probe aufs Exempel wurde am 10. September bei einem bundesweite Warntag durchgespielt – der allerdings ziemlich in die Hose ging. Eigentlich sollte der Alarm per Sirenen oder entsprechenden Apps um 11 Uhr übermittelt werden. Doch die Nachricht kam erst mit Verzögerung auf den Handys an. Das Ende vom Lied war, dass insbesondere in Kommunen ohne Sirene die ganze Aktion zum Rohrkrepierer wurde – was nun im Rielingshäuser Ortschaftsrat eine Diskussion um die Wiedereinführung einer Sirene auslöste.