Dieter Hallervorden bei „The Masked Singer“ Chamäleon-Enthüllung begeistert das Netz

Der Name Dieter Hallervorden fiel beim Rateteam in den vergangenen Wochen nicht nur einmal in Verbindung mit dem Chamäleon. Auch zahlreiche Zuschauer tippten auf den Schauspieler und Kabarettisten. Ein Restzweifel blieb dennoch. Die Leichtfüßigkeit unter dem Kostüm wollte nicht ganz zu einem 84-Jährigen passen. Hallervorden bewies das Gegenteil und lieferte nach der Demaskierung eine Erklärung für seine Beweglichkeit: „30 Prozent gute Gene, 40 Prozent gute Ernährung und weitere 30 Bewegung.“