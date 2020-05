Dieter Braun Motorentechnik in Benningen Der Schrauber des Königs

In seinen Augen ist Rama X., der 2016 seinen Vater beerbte und dessen Vermögen auf rund 35 Milliarden Euro geschätzt wird, kein schlechter Mensch – anders als die Presse ihn häufig darstellt, zuletzt Anfang des Monats, als er trotz bestehender Corona-Beschränkungen nach Deutschland flog und sich mit einem großen Hofstaat von rund 30 Personen in einem bayerischen Hotel einmietete. Dieter Braun kann zahlreiche Anekdoten von seinen Begegnungen mit dem König und seinem Thronfolger erzählen, die er jedoch nicht in der Zeitung lesen will. Wie sehr der Benninger am Königshof geschätzt wird, zeigt sich an der Tatsache, dass ihn Rama X. immer wieder zu Urlauben in einem seiner Hotels einlädt, wenn Braun gerade in Thailand ist. „Er schickt mir dann einen Piloten, der mich auf eine der thailändischen Inseln fliegt“, berichtet der 58-Jährige.

Der exzellente Ruf des Benningers rührt daher, dass er historische Motoren in Autos oder Flugzeugen wieder zum Laufen bringt, an denen andere Mechaniker verzweifeln würden. „Bei uns wird nach dem Motto gearbeitet, so viel vom Original bewahren wie möglich“, beschreibt Dieter Braun die Arbeit seines aus neun Mitarbeitern bestehenden Werkstatt-Teams, die alle klassische Handwerksberufe wie Mechaniker oder Elektriker gelernt haben.

Wenn Ersatzteile fehlen, wird zunächst geforscht, ob irgendwo auf der Welt dieses Teil noch lieferbar ist. Ist das nicht der Fall, bauen Dieter Braun und seine Mitarbeiter es einfach nach. Die notwendige Ausrüstung steht in der Werkstatt des Benningers: Es gibt Zylinderschleif- und -bohrmaschinen, Fräsmaschinen und Pleuelbohrwerke. Die Stimmung in der 900 Quadratmeter großen Halle ist gut, es läuft Radiomusik, immer wieder pfeift ein Mechaniker ein Lied vor sich hin.

Die Qualität der Mitarbeiter ist einer der Trümpfe der Firma Dieter Braun Motorentechnik – und zugleich auch eine der größten Herausforderungen. „Es gibt kaum noch gute Mechaniker“, bedauert der Benninger. Sein neuester Azubi heißt Nicolas Pucher und kommt aus Südafrika. Er hat in Johannesburg die deutsche Schule besucht, sein Vater ist Benninger und war ein Schulfreund von Dieter Braun. Der 20-Jährige hat eine belgische Mutter und spricht daher neben deutsch und englisch auch flämisch und afrikaans. „Ich habe immer schon gerne herumgeschraubt“, sagt Nicolas Pucher in akzentfreiem Deutsch. Beste Voraussetzungen also für einen Job in der Werkstatt des Schraubers des thailändischen Königs.