Dieselskandal bei Mercedes-Benz Mehr als 2800 Kunden schließen sich Klage an

- Im Zusammenhang mit dem Dieselskandal haben sich bis Ende Juni 2804 Mercedes-Kunden einer Musterfeststellungsklage von Verbraucherschützern angeschlossen. Das teilte ein Sprecher des Bundesamts für Justiz der dpa auf Anfrage mit. Die erste mündliche Verhandlung findet am Dienstag am Oberlandesgericht in Stuttgart statt.