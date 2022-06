Diesel Mercedes droht neue Klagewelle

Insgesamt gibt es gegen Mercedes-Benz in Deutschland nach Angaben eines Sprecher mehr als 30 000 Verfahren im Zusammenhang mit Dieselautos. Der überwiegende Teil der Entscheidungen sei zugunsten des Unternehmens ausgegangen. In rund 95 Prozent der Fälle habe der Autobauer gewonnen. Auf der Ebene der Landgerichte gebe es deutlich über 24 000 klageabweisende Entscheidungen zugunsten des Unternehmens, in nur rund 1200 Fällen sei gegen den Autobauer entschieden worden. An den Oberlandesgerichten, so der Sprecher, gebe es mittlerweile mehr als 2200 Entscheidungen für und nur vier Entscheidungen gegen Mercedes-Benz.

Der Autobauer wurde bisher höchstrichterlich vom Bundesgerichtshof (BGH) noch nicht zu Schadenersatz verurteilt. Der BGH hatte bei Verfahren gegen den früheren Mercedes-Mutterkonzern Daimler entschieden, dass selbst bei einer unzulässigen Abschalteinrichtung kein Schadenersatzanspruch bestehe. Denn der Autobauer habe die Käufer nicht vorsätzlich geschädigt, sondern allenfalls fahrlässig gehandelt.

Das Landgericht Ravensburg wollte im Verfahren gegen Mercedes-Benz nun klären, ob eine Voraussetzung für eine Haftung auch bei Fahrlässigkeit besteht. Das wäre dann der Fall, wenn das EU-Gesetz zur Typgenehmigung von Fahrzeugen auch die Interessen der einzelnen Käufer schützt. Generalanwalt Athanasios Rantos stimmt dem zu. Nach EU-Recht lassen sich nach Einschätzung von Rantos selbst bei einer fahrlässigen Schädigung Schadenersatzansprüche durchsetzen. Insbesondere sei das Interesse geschützt, „kein Fahrzeug mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung zu erwerben“. Für die Höhe des Ersatzanspruchs sind laut Rantos die Mitgliedstaaten zuständig. Es müssten „wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen“ verhängt werden, so der Generalanwalt.

Der Rechtsanwalt Jens M. Mischer von der Mönchengladbacher Kanzlei Dr. Hartung, die den Kläger vor dem Ravensburger Landgericht vertritt, wertete die Äußerungen des Generalanwalts als „eine deutlich hörbare Ohrfeige für unsere höchsten Zivilrichter“, also den Bundesgerichtshof, der Mercedes-Benz bisher nicht zu Schadenersatzzahlungen verpflichtet hat.

Mercedes-Benz wies in einer ersten Reaktion darauf hin, dass es sich zunächst einmal um den Schlussantrag des Generalanwalts handle, nicht jedoch um ein Urteil. Der Schlussantrag sei für das Gericht nicht bindend, so eine Sprecherin des Stuttgarter Unternehmens. Es bleibe abzuwarten, wie der Europäische Gerichtshof entscheide. An Spekulationen über einen Ausgang des Verfahrens, so die Sprecherin, wolle man sich nicht beteiligen.