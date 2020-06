Diesel Land will Fahrverbote in letzter Minute kippen

Werte stark verbessert

Das Land argumentiert nach Informationen unserer Zeitung damit, dass bei den bisherigen Entscheidungen die neueste Entwicklung der Schadstoffwerte nicht berücksichtigt werden konnte. In den ersten fünf Monaten seien die Werte gegenüber den Vorjahresmonaten an den vier zentralen Messstellen um 25 bis 35 Prozent gesunken, am Neckartor beispielsweise um 28,57 Prozent.