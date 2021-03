Diese Woche vormerken lassen Mobiles Impfteam kommt nach Marbach

Marbach - Für die älteren Marbacher kommt am Karfreitag, 2. April, ein mobiles Impfzentrum in die Schillerstadt. Auf jeden Fall geimpft werden können die Personen, die bereits bei der städtischen Nachbarschaftshilfe für eine Corona-Impfung vorgemerkt sind. Sie werden in den nächsten Tagen vom Team der Stadtbücherei kontaktiert. „Seitens des Landratsamts wurde uns mitgeteilt, dass der mitgebrachte Impfstoff für knapp 100 weitere Bürger über 80 Jahren ausreicht“, freut sich Bürgermeister Jan Trost.