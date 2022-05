Dienstleistungen Deutsche Post: Bald wieder Zunahme des Paketvolumens

Im ersten Halbjahr laufe man "gegen sehr, sehr hohe Vergleichswerte aus dem ersten Halbjahr 2021 an, so dass wir derzeit durch eine Normalisierungsphase gehen", sagte die Post-Finanzvorständin Melanie Kreis am Freitag in Bonn bei der Hauptversammlung des Logistikkonzerns. Nach dieser Normalisierung der Zahlen von Paketen, die an Verbraucher verschickt wurden, gehe man davon aus, dass es wieder "ein strukturelles dynamisches Wachstum gibt, wie wir es schon vor der Covid-Pandemie gesehen haben".