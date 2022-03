„Diener des Volkes“ Arte zeigt weitere Staffeln von Serie mit Selenskyj

Der TV-Sender Arte zeigt weitere Folgen der Serie „Diener des Volkes“ mit dem heutigen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Bislang ist die erste Staffel in der Mediathek verfügbar. Deren Abrufbarkeit wurde nun bis zum 31. Dezember verlängert, zudem soll es ab Ende Mai bis Dezember auch die zweite und dritte Staffel in der Arte-Mediathek geben, wie der deutsch-französische Sender am Montag mitteilte.