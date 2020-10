Diebstahl in Steinheim Werkzeuge gestohlen

Steinheim - Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 17.10 Uhr, und Freitag, 6.40 Uhr, von einem Firmengelände in der Industriestraße Elektro-Werkzeuge im Wert von etwa 20 000 Euro gestohlen. Zunächst hebelten sie eine in ein Rolltor eingelassene Tür auf und gelangten so in das Lager des Unternehmens. Die Täter durchsuchten einen Kleinbus, der dort abgestellt war, und machten sich dann an einer Metalltür zu schaffen, die zum Maschinenlager führte. Aus diesem stahlen sie eine Vielzahl Elektro-Werkzeuge.