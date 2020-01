Diebstahl in Marbach Autoräder gestohlen

Erdmannhausen bekommt seinen Dirtpark

Der Dirtpark ist in trockenen Tüchern – Baustart im Frühjahr

Der Gemeinderat hat einen Knopf an die Pläne für das Projekt am Herdweg gemacht. Die modifizierte Planung kommt bei allen Beteiligten gut an. Die gewünschten Zuschüsse werden ebenfalls fließen.