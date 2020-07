Auf einem Flurstück in Kleinbottwar in der Nähe des Forsthofs wurde eine Gartenhütte aufgebrochen. Die Polizei vermutet, dass die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag zugeschlagen haben. Sie versuchten zunächst, mit einem Unkrautstecher den Holzfensterladen aufzuhebeln, was ihnen jedoch misslang. Im Anschluss machten sie sich an der Tür des Gartenhauses zu schaffen und gelangten so ins Innere. Entwendet wurden verschiedene Gegenstände und Alkoholika im Wert von mehreren hundert Euro.