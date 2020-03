Diebstahl in Bietigheim-Bissingen Handwerkerprojekt wird mitgenommen

Diebe können wohl alles gebrauchen: Diese Erfahrung hat ein 48-Jähriger am Donnerstagabend in Bietigheim-Bissingen machen müssen. Er hatte seit zwei Tagen an der Restaurierung und dem Umbau eines 350 Liter großen Weinfasses zu einem Stehtisch mit eingebautem Getränkeregal gearbeitet. Das Projekt war fast fertig gestellt. Gegen 20 Uhr lagerte der 48-Jährige das Fass auf zwei Paletten vor dem Gebäude in der Akazienstraße und ging kurz nach drinnen. Als er gegen 20.15 Uhr nach dem Abendessen zurückkehrte, hatten Unbekannte das Fass mitgenommen.