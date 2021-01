Diebstahl in Benningen Unbekannte machen sich an Traktoren zu schaffen

Diebe haben sich über den Feiertag in Benningen an zwei in der Beihinger Straße abgestellten Traktoren zu schaffen gemacht. Zwischen Dienstag, 15.15 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, montierten sie von den Fendt-Fahrzeugen zwei Oberlenker, zwei Scheinwerfer und eine Anhängerkupplung im Wert von insgesamt 3000 Euro ab.