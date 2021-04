Diebstahl in Beilstein Renitenter Ladendieb festgenommen

Beilstein - Die Polizei ist am Freitagnachmittag in den Beilsteiner Rewe-Markt gerufen worden. Dort befanden sich gegen 16.20 Uhr zwei männliche Personen. Einer der beiden entwendete unter anderem mehrere Flaschen Bier, indem er diese in einen mitgeführten Rucksack steckte. Im Kassenbereich bezahlte der Bekannte des Diebes zur Ablenkung seinen Einkauf, der Mann mit dem Rucksack ging ohne zu bezahlen einfach durch den Kassenbereich in Richtung des Parkplatzes.