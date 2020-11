Diebesbande in Großbottwar unterwegs Bargeld aus Autos mitgenommen

Eine Diebesbande ist am Freitagmorgen in Großbottwar unterwegs gewesen. Mehrere Zeugen konnten in der Zeit zwischen 5 und 6.30 Uhr beobachten, wie drei Männer versuchten, Fahrzeuge in der Alemannenstraße und in der Keltenstraße zu öffnen. Später stellte sich heraus, dass aus einem Audi und zwei Ford tatsächlich auch Kleingeld gestohlen worden war. Die Fahrzeugen waren wohl nicht abgeschlossen.