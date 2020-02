Diebe in Pleidelsheim und Mundelsheim Baustellen werden heimgesucht

Mehrfach werden Scheinwerfer ausgebaut

In der Nacht zum Montag trieben sich die Täter auf einem Firmengelände in der Zeppelinstraße in Pleidelsheim herum. Sie demontierten dort die Scheinwerfer einer Straßenkehrmaschine und stahlen zudem ein Navigationsgerät sowie ein Fahrzeugortungsgerät. Außerdem steckten sie die Birnen der Rückleuchten einer weiteren Straßenreinigungsmaschine ein. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf rund 500 Euro belaufen. Des Weiteren blieb ein Schaden von rund 400 Euro zurück. In der Nacht zum Donnerstag begaben sich die Diebe dann zu einer Baustelle, die sich zwischen der A81 und der L1129 befindet. Dort wird derzeit mit einem Bagger ein Rückhaltebecken ausgehoben. Die Täter bauten an diesem fast alle Scheinwerfer und die Außenspiegel aus. Sie versuchten wohl auch an das eingebaute Radio heran zu kommen, scheiterten aber. Stattdessen beschädigten sie den Steuerhebel der Arbeitsmaschine. Das Diebesguts wird mit einem Wert von 4500 Euro beziffert. Der entstandene Schaden wurde auf weitere 2500 Euro geschätzt. Hinweise zu diesen Fällen nimmt der Polizeiposten Freiberg unter 0 71 41 / 64 37 80 entgegen.



Die Unbekannten fahren einen Radlader zur Seite

Ebenfalls in der Nacht von Mittwoch, 16.30 Uhr, auf Donnerstag, 7.15 Uhr, waren die s unbekannten Täter im Neubaugebiet Seelhofen IV in Mundelsheim zugange. Auf einer Baustelle im Hartweg öffneten sie zwei Baucontainer. Da sie dort wohl nichts fanden, begaben sich die Diebe zu einem weiteren Container. Dieser war mit einem Vorhängeschloss und durch einen Radlader gesichert, den man dort vor der Zugangstür abgestellt hatte. Kurzerhand fuhren die Unbekannten das Fahrzeug zur Seite, knackten das Vorhängeschloss und stahlen schließlich zwei Winkelschleifer, eine Motorsäge und einen Montagekoffer mit Feinwerkzeug in noch unbekanntem Wert. Hinweise für diesen Vorfall nimmt der Polizeiposten Großbottwar unter 0 71 44 / 82 30 60 entgegen.