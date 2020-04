Diebe in Remsecker Supermarkt unterwegs Polizei nimmt 52-Jährigen fest

Die Polizei hat in am Mittwochnachmittag in Remseck einen Mann wegen Diebstahls festnehmen können. Ein Zeuge hatte den 52-Jährigen gegen 15.40 Uhr über die Videoüberwachungsanlage eines Supermarktes erkannt. Der Mann war bereits am 21. März im Zusammenhang mit einem anderen Diebstahl von Alkoholika im Wert von 1000 Euro in Renningen aufgefallen. Dort war der Mann Teil einer dreiköpfigen Personengruppe gewesen, die arbeitsteilig vorgegangen war.