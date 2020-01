Diebe in Ludwigsburger Einkaufszentrum Räuberischer Diebstahl in einer Parfümerie

Ludwigsburg - Nach einem räuberischen Diebstahl am Dienstag gegen 11.45 Uhr in einer Parfümerie in einem Einkaufszentrum in der Heinkelstraße in Ludwigsburg ermittelt die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen einen 30-jährigen Mann und seine noch unbekannte Komplizin.