Diebe in Erdmannhausen unterwegs Einbruch in Rohbau

Erdmannhausen - Auf Werkzeug im Wert von etwa 1 500 Euro hatten es noch unbekannte Täter abgesehen, die zwischen Donnerstag, 18.15 Uhr und Freitag, 7.15 Uhr in einen Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Piomenteser Straße in Erdmannhausen einbrachen.