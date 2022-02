Diebe in Beilstein Einbrecher wollen in Haus eindringen

Beilstein - Einbrecher haben in der Nacht auf Freitag versucht, in ein Wohnhaus in Beilstein einzudringen. Gegen 2.20 Uhr begaben sich die Unbekannten nach Angaben der Polizei in die Steinbeisstraße und hebelten ein Fenster zu dem Gebäude auf. Dabei lösten sie die Bewegungsmelder der Beleuchtung aus, woraufhin sie die Flucht ergriffen und in ein dunkles Auto, vermutlich einen BMW, stiegen.