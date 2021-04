Eine offenstehende Garage in der Steinheimer Brühlstraße hat am Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr ein bislang unbekannter Dieb genutzt. Er ließ einen kompletten Satz Sommerreifen auf Alufelgen mitgehen. Der Wert des Diebesguts dürfte sich nach Angaben der Polizei auf etwa 1500 Euro belaufen. Zeugen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach unter der Telefonnummer 07144/900-0 in Verbindung zu setzen.