Die zweite Staffel von „Bad Banks“ ist da Lügen, Finten und Intrigen

Ideale als Gendefekt

Im kalten Licht der Geldwelt gibt es keine Sympathieträger. Wenn jemand heulend einen Zusammenbruch erlebt, ist das kein moralisches Aufbäumen, sondern nur Versagen der Kräfte. Ideale sind bloß ein Gendefekt, den man los werden muss, bevor er zum Tod führt.

In der ersten Staffel lernte Liekam das Investmentzocken kennen, nun hat sie es mit Fintechs zu tun, mit jenen neuen kleinen Finanzdienstleistern, die riesige Apparate der alten Geldhäuser durch schlaue Algorithmen ersetzen. Einige dieser Startups kommen sogar werteorientiert daher. So ein Projekt, das auf Nachhaltigkeit setzt, soll Liekam in die Struktur der Großbank überführen. Inkubator heißt das futuristische Büroprojekt in Berlin, das die Bank als Brutkasten für Start-ups entworfen hat. Aber hier lernen nicht die Großen von den Kleinen, die Kleinen werden verdaut, angepasst oder ausgeschaltet.

In der Schlangengrube

Am Ende steht die Frage, warum Liekam und alle anderen nach oben wollen. Es kann kaum um Geld gehen: Das lässt sich in der Schlangengrube nicht genießen. Der Antrieb muss Macht sein, aber die ist an den Dauerstress der sogar mit kriminellen Mitteln ausgefochtenen Machtkämpfe geknüpft. Eine Antwort auf die Frage nach dem Karrierereiz wird man nicht finden, aber eine Drohung: Diese Figuren schonen sich selbst nicht. Sie schonen auch nichts und niemanden sonst.

