Die Zukunft der EU Europa hat Redebedarf

Die Politiker wolle die Vorschläge ernstnehmen

Geeinigt hat man sich nun darauf, dass die Vertreter des Bürgerforums Empfehlungen zu den von ihnen diskutieren Themen abgeben, die dann im Rahmen einer Plenarversammlung der Konferenz in diesen Tagen in Straßburg vorgestellt wurden. An der Sitzung nahmen Vertreter der EU-Organe, der nationalen Parlamente, der Zivilgesellschaft und der Bürger teil. Ziel ist es, die zentralen Punkte in einem Bericht zusammenzufassen, der den Präsidenten des Parlaments, des Rates und der Europäischen Kommission vorgelegt wird. Die haben sich verpflichtet, die Empfehlungen weiterzuverfolgen.

Viele der Teilnehmer an der Zukunftskonferenz finden diesen Prozess allerdings zu schwammig. Sie sorgen sich, dass ihre Ideen mit jedem neuen Gremium immer weiter verwässert werden. Häufig gestellt wird auch die Frage: Wer kontrolliert, ob sich die Politiker tatsächlich an ihre Verpflichtung halten? Aus diesem Grund hat es sich die Gruppe, in der Alisa Wegner in Maastricht mitarbeitet, zum Ziel gemacht, in ihren Empfehlungen knapp formulierte und sehr konkrete Forderungen zu stellen. „Wir wollen ja schließlich etwas verändern“, sagt die Studentin. Für sie wäre es eine große Enttäuschung, wenn all die Ideen einfach irgendwo im Getriebe der riesigen EU-Institutionen ohne Resonanz versickern würden.

Handlungsanweisungen an die Politik

Also lesen sich die Berichte der einzelnen Arbeitsgruppen wie Handlungsanweisungen an die Politik, die vor Ort schnell umzusetzen und von den Bürgern auch einfach zu überprüfen sind. Um das Klima zu schützen werden etwa mehr gut ausgebaute Radwege in den Städten gefordert. Um die Biodiversität zu fördern sollen mehr Flächen ausgezeichnet werden, wo weniger oder keine Pestizide benutzt werden. Gefordert wird auch eine europaweite Steuer auf ungesunde Lebensmittel, die direkt in die Förderung Bio-Produkten fließen soll.

Zum Beweis, dass der Konvent nicht nur eine große Schauveranstaltung ist, machen sich auch die EU-Spitzen auf den Weg zu den Bürgern. Nach Maastricht war die EU-Kommissarin Dubravka Šuica gereist. Sie ist Vizepräsidentin der EU-Kommission und zuständig für Demokratie und Demografie. Ziel sei es, dass die Bürger sehen, dass sie die europäische Politik beeinflussen können, unterstrich die Politikerin. Aber auch sie bleibt sehr vage, wenn es um das Umsetzen der mühsam erarbeiteten Ideen geht. In der Sprache des EU-Apparates heißt das dann, dass die Empfehlungen in den Ausschüssen weiterverfolgt werden und dann versucht wird, eine Einigung auf Konsensbasis zu erzielen. Das aber hört sich nicht sehr vielversprechend an.