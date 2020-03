Die zehn größten Spiele des VfB Stuttgart VfB feiert Sieg im 128. Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern

Stuttgart - Es war einer dieser besonderen Tage für den VfB Stuttgart. Im „Südgipfel“ trafen die Schwaben auf den Rivalen aus München. Die hatten sich eigentlich auf eine entspannte Meisterfeier gefreut, doch die vermieste ihnen vor allem ein Mann: Anastasios Donis. Zudem war das Spiel, das Heynckes´ 1038. Partie war, auch gleichbedeutend mit dem Abschied des Bayern-Trainers. Da Mario Gomez einen Tag vorher Vater geworden war, brachte VfB-Coach Tayfun Korkut Donis von Anfang an. Auch ohne Gomez spielte Stuttgart gleich zu Beginn furios auf: James Rodriguez verlor den Ball im Mittelfeld, Donis setzte zum Sololauf an und legte die Kugel im Strafraum auf Daniel Ginczek quer. Der Angreifer schob bereits nach fünf Minuten zur VfB-Führung ein. Die Bayern benötigten eine gewisse Anlaufzeit, nutzten Mitte der ersten Hälfte aber ihre erste Torchance durch Corentin Tolisso. Dann war wieder Donis an der Reihe. Er sprintete erneut nahe der Mittellinie los, ließ sich nicht aufhalten, und schoss vor Sven Ulreich flach ein. Es war wohl die Halbzeit seines Lebens.