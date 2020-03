Die zehn größten Spiele des VfB Stuttgart Als Mario Gomez den Meister abschoss

Doch im zweiten Durchgang machten die Stuttgarter, und insbesondere Gomez, so weiter wie sie aufgehört hatten. Nach einer guten Stunde fiel also bereits das 3:1 gegen den Tabellenführer. Der VfL bewies zwar Moral, blieb in seinen Offensivaktionen aber ohne Esprit und Durchschlagskraft. Gomez hingegen war immer noch nicht fertig, und netzte in der 76. Minute sogar noch zum vierten Mal ein. Martin Lanig hatte links am Strafraum gegen Zaccardo viel zu viel Platz gehabt und in die Mitte geflankt. Gomez köpfte gegen die Laufrichtung Diego Benaglios überlegt ins linke Eck ein. Damit holte Gomez den Goalgetter Grafite ein, der am Ende jedoch die Torjägerkanone verliehen bekam.