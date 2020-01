„Die Wahrheiten“ in Stuttgart uraufgeführt Geschlechterkampf im Wohnzimmer

Machtmissbrauch beim Coaching

Um dann zum Casus belli zu kommen: Bruno, Leiter einer Finanzagentur, hatte vor vier Jahren der frisch ausgebildeten Therapeutin Jana zu einem Coaching bei einem Führungskräfte-Seminar verholfen. Das ging schief, sie versagte, die Typen ließen sich nicht coachen, sie verlor die Nerven, reiste früher ab. Er werde bis heute auf „die Zicke“ angesprochen. So Brunos Sicht.

Einige Striche hätten dem Text und der Spannung gut getan, fast hat man schon die Neugier darauf verloren, was für Leute Jana und Erik wirklich sind und ob Bruno und Sonja mit ihrer Einschätzung der Lage richtig liegen. Dann doch noch ein Szenenwechsel: Der Filmjournalist Erik kommt heim, Jana verkündet einigermaßen unvermittelt, sie wolle mit Bruno nichts mehr zu tun haben.

Sie habe erst jetzt in einer Therapie und nach einem Gespräch mit einer engen Freundin, die vergewaltigt wurde, verstanden, dass sie nicht schuld war, sondern missbraucht wurde. Vor allem von Bruno, der sie „gezwungen“ habe, sich abends beim Essen und in der Bar von den Typen blöd anreden und an den Hintern fassen zu lassen und sie nicht in Schutz genommen habe.

Die Männer sind an allem schuld

Ist Janas Erfahrung Missbrauch? Um keinen Zweifel aufkommen zu lassen, welche Antwort sie geben würden, verengen die Regisseurin Sophia Bodamer und der Dramaturg Bastian Boß in der Produktion des Staatsschauspiels Stuttgart das Stück auf die Metoo-Debatte.

Zwar haben die Autoren die Figuren bereits so angelegt, dass die Männer eher klischeehaft männlich, aggressiv auf einen Konflikt reagieren, während die Frauen nicht minder klischeehaft weiblich den Dialog suchen. Doch der Text bietet die Möglichkeit, den Figuren Tiefe zuzugestehen. Denn in dem Stück geht es um mehr, auch die Frauen verfolgen Ziele, bei denen sie die Männer manipulieren oder nicht ernst nehmen.

Diese Stellen werden allerdings überspielt, unterspielt. Sonja zum Beispiel gibt zu, Jana ein Ehe-Geheimnis verraten zu haben. Die Regie gestattet nun Michael Stiller als Bruno aber nicht, verletzt auf den Verrat zu reagieren, sondern dreht in der Szene am Tempo. Bruno schreit, rastet aus. Marietta Meguids Sonja indes bleibt ruhig. So wirkt es, als sei lediglich Brunos Eitelkeit verletzt.

Auch zieht sie ihren Mann in anderen Angelegenheiten nicht ins Vertrauen, wehrt ihn mit Lore-Roman-Sätzen ab wie: Es gebe eben „Dinge, die die man besser mit Frauen bespricht“. Derlei wird von Marietta Meguids Sonja in einem nachsichtig weisen Ton formuliert, als solle gar kein Gedanke aufkommen, dass auch die Frau eine recht konventionelle Auffassung davon hat, was man einem Mann erzählen kann und was nicht.

Lutz Hübner und Sarah Nemitz gelingen rasante Dialoge

Gleichwohl gelingt es den Autoren, bei den Älteren noch besser, für eine gewisse Balance in den Geschlechterfragen zu sorgen. Sie geben auch in den zum Teil rasanten Dialogen den Schauspielern jede Menge Möglichkeiten, mal absurd witzige, mal liebevolle Szenen herauszuspielen. Hingegen sind bei dem jüngeren Paar keinerlei Ambivalenzen angelegt. Ja, diese Jana von Katharina Hauter ist feige, sie will Bruno nicht selbst die Freundschaft kündigen. Und als Sonja sie anruft, spricht sie nicht, doch sind ihr Schmerz und ihre Probleme stets nachvollziehbar. Eriks Sorge um die Frau hingegen wird als Angriff auf seine Männlichkeit herabgesetzt.

Marco Massafra als Erik strengt sich an, den umsorgenden Mann zu spielen, aber hat am wenigsten Chancen, der platten Figur Format zu verleihen. Ein heimlicher Ehebrecher, der vor Bruno Janas Therapeutin als „dumme Trutsche“ und „so eine Art Trüffelschwein für Missbrauchserfahrungen, Metoo“ herabsetzt. Janas Erzählung wehrt er ab mit „aber es ist vier Jahre her“ und redet das Grapschen klein, in der Art von „vielleicht war es ein Versehen“.

Dass dies selbstverständlich nicht die Antworten sind, die im 21. Jahrhundert auf derlei Konflikte gegeben werden können, darauf weist dieser Abend deutlich hin und verliert dabei leider eine andere Problematik aus dem Blick, wie fragwürdig Vertrauensbruch ist – und dass traditionelle Zuschreibungen von Männlichkeit und Weiblichkeit nicht nur im Privaten toxisch sind.

