„Die vier Jahreszeiten“ von Guido Markowitz Pforzheim tanzt auf Ruinen

So modern wie der britisch-deutsche Komponist in „The Four Seasons Recomposed“ den barocken Musikschmelz eindampft und mit elektronischen Klanglandschaften konfrontiert, so konsequent denkt Guido Markowitz den von Richter eingeschlagenen Weg weiter. In den Zeiten des Klimawandels scheint es nur logisch, die musikalischen Jahreszeit-Patterns ein bisschen durcheinanderzuwirbeln, im Herbst den Sommer anklingen zu lassen, neue, düstere Soundscapes einzufügen.