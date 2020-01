„Die verlorene Tochter“ im ZDF Eine Verschollene kehrt zurück und sorgt für Chaos

Sie stellt sich die Frage aller Fragen

Während andere Produktionen dieser Art (etwa „Das Verschwinden“, ARD 2017) von der Suche handeln, beschreibt „Die verlorene Tochter“, wie Isa durch ihre Rückkehr alles durcheinanderbringt. Und natürlich ist es besonders reizvoll, dass sie sich die Fragen aller Fragen stellt: Wer bin ich? Zu den faszinierendsten und dank der Wandlungsfähigkeit von Henriette Confurius auch verblüffendsten Momenten gehören Isas Begegnungen mit ihrem jüngeren Alter Ego. Die Schauspielerin, die für das ZDF unter anderem bereits in den Mehrteilern „Die Wölfe“ (2009) und „Tannbach – Schicksal eines Dorfes“ (2015, 2018) mitgewirkt hat und ihrer imposanten Filmografie zum Trotz immer noch erst Ende 20 ist, verkörpert die innere Zerrissenheit der jungen Frau mit großer Intensität; Alexander Fischerkoesens Bildgestaltung setzt ihre ohnehin rätselhaft anmutende Schönheit ins perfekte Licht. Jeltsch hat sich allerdings auch eine tolle Rolle ausgedacht: Schockiert blickt Isa in ihre eigenen Abgründe – das Monster sind nicht immer die anderen. Auch die weiteren Figuren haben ihre Geheimnisse. Eines ist besonders finster, und weil diese Person um jeden Preis verhindern will, dass es ans Licht kommt, ist schließlich Isas Leben in Gefahr.

Christian Jeltsch und Kai Wessel gehören zu den renommiertesten Vertretern ihrer Fächer, beide sind mit allen wichtigen Fernsehpreisen ausgezeichnet worden: Jeltsch unter anderem für „Einer geht noch“ (Grimme-Preis, 2001) und „Bella Block – Das Glück der Anderen“ (Deutscher Fernsehpreis, 2006), Wessel für „Leben wäre schön“ (Grimme-Preis, 2004) und „Zeit der Helden“ (Deutscher Fernsehpreis, 2013). Der Autor hat in den letzten 20 Jahren Vorlagen geliefert für Dutzende in der Regel sehenswerter TV-Produktionen; zu den bekanntesten Werken des Regisseurs gehört die Serie „Klemperer – Ein Leben in Deutschland“ (1999), außerdem hat er einige bemerkenswerte Beiträge für die ZDF-Reihe „Spreewaldkrimi“ gedreht. „Die verlorene Tochter“ ist ihre erste Zusammenarbeit. Die Sorgfalt im Detail zeigt sich nicht zuletzt an den lautstark knarrenden Dielen im ansehnlichen Herrenhaus derer von Gems; das Geräusch steht für Tradition und Stil, lässt aber gleichzeitig erahnen, warum die junge Isa hier unbedingt rauswollte.

Ausstrahlung ZDF, 27., 29. und 30. 1., jeweils 20.15 Uhr in Doppelfolgen.