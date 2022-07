Die Toten Hosen in Stuttgart So lief das Konzert auf dem Wasen

Ist das noch Punkrock? Was Campino von so einer Frage hält, stellt der berühmteste Altpunk Deutschlands schon zur Begrüßung der 50 000 Fans in Stuttgart klar. „Alle sagen das“ heißt der Song dazu, der das Konzert auf dem Cannstatter Wasen eröffnet. „Was alle sagen, ist uns scheißegal!“, schreit er, und obwohl die kleine Punkrockcombo, die sich vor 40 Jahren im Ratinger Hof in Düsseldorf gegründet hat, inzwischen Stadionrockformat hat, ist diese trotzige Rotzigkeit doch noch Punk in seiner Reinform.