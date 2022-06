Die Toten Hosen Campino feiert Geburtstag mit den Ärzten: „Endlich bin ich 60“

Und als das Licht wieder anging, standen plötzlich Die Ärzte auf der Bühne: Riesenjubel beim ausverkauften Jubiläums-Doppel-Heimspiel der Toten Hosen in Düsseldorf. An zwei Abenden in der mit jeweils 42 000 Zuschauern ausverkauften Arena wurde nicht nur das 40. Band-Jubiläum, sondern auch Campinos 60. exzessiv gefeiert. Als Höhepunkt traten am Samstagabend überraschend die Ärzte auf. Bela B., Farin Urlaub und Rod spielten erst zwei Stücke alleine und dann gemeinsam mit den Hosen den Ärzte-Klassiker „Schrei nach Liebe“ und „Blitzkrieg Bop“ von den Ramones.