Die Toptalente beim VfB Stuttgart Sankoh, Suver, Meyer und Co. – das ist die Zukunft des VfB

Doch es besteht Hoffnung. So hat der VfB wieder ein ganze Reihe an Toptalenten zu bieten, von denen es der ein oder andere zum Bundesligaprofi schaffen könnte. Bisher sind die Namen der Stuttgarter Youngster Matej Maglica, Jordan Meyer, Jokov Suver, Mohamed Sankoh oder Leonhard Münst noch keinem breiten Publikum bekannt. Doch das könnte sich in naher Zukunft ändern.