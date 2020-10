Die Tatort-Kritik: „Krank“ aus Wien Rache an der Globulisierung

Wien - Was taugt „Krank“? Der neue „Tatort“ aus Wien in unserem Schnellcheck. Die Handlung in zwei Sätzen Ein Mädchen stirbt, weil der Vater die Schulmedizin und eine Behandlung in einer Klinik ablehnt. Die Mutter geht auf einen Rachefeldzug, Leichen pflastern ihren Weg; am Ende stellt sich heraus, sie wird von einem Naturheilkundekonzern benutzt, um den Wert des Unternehmens zu steigern.